Fernando Veludo - Lusa

Numa visita à feira do livro do Porto, a coordenadora do Bloco de Esquerda criticou as opções do Governo para a habitação, e propôs que os alojamentos locais e hotéis sejam mobilizados para servirem de alojamentos a estudantes.



Sem se referir diretamente ao PS, Mariana Mortágua considerou que devem ser os partidos da área não socialista a viabilizar o próximo Orçamento do Estado.