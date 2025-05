Mariana Mortágua reconhece "grande derrota" do Bloco de Esquerda

Foto: João Relvas - Lusa

"Quisemos trazer para esta campanha toda a força do Bloco de Esquerda, toda a história do Bloco de Esquerda, todo o presente do Bloco de Esquerda", declarou Mariana Mortágua.



"Foi uma boa campanha para o Bloco de Esquerda, mobilizámos muita gente, juntámos gente nova", prosseguiu. "Mas os tempos são difíceis, e nós não escolhemos os tempos em que calhámos viver".



Mariana Mortágua reconheceu que "o Bloco de Esquerda tem uma grande derrota esta noite" e disse ser importante assumi-la "com toda a humildade e frontalidade".



"Porque assumir essa derrota é o primeiro passo para fazermos em conjunto a reflexão que temos de fazer", considerou, aproveitando para garantir "a toda a esquerda em Portugal" que "o Bloco de Esquerda está aqui".



"Temos muito trabalho pela frente para construir a esquerda e alargá-la, e para enfrentar a extrema-direita", declarou.



Questionada sobre uma eventual mudança de liderança no partido face aos resultados, respondeu: "Eu encabeço uma moção à próxima convenção do Bloco de Esquerda, e mantenho inteiramente esse compromisso".



"O Bloco terá menos mandatos na Assembleia da República. Cada mandato que não teremos na Assembleia da República é uma lutadora e um lutador contra a extrema-direita que estará a fazer o mesmo trabalho na rua. Tenham a certeza disso", vincou Mortágua.