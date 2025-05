Foto: Lusa

A líder do Bloco de Esquerda votou numa escola em Lisboa a meio da manhã e frisou que ainda "há muito tempo para votar". Mariana Mortágua apelou ao voto e relembra que "são os 50 anos do voto livre em Portugal. São os 50 anos em que as mulheres puderam votar livremente pela primeira vez em Portugal. E por isso, é tão importante votar e lembrar-nos que estamos a eleger quem nos representa".