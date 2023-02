O nome de Mariana Mortágua reúne um amplo consenso dentro do partido, pelo que deverá ser a sucessora de Catarina Martins como coordenadora do Bloco.





A formalização da nova liderança está marcada para o fim de maio, altura em que as moções serão votadas na convenção do partido agendada para 27 e 28 de maio no complexo desportivo do Casal Vistoso, em Lisboa.