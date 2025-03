Mariana Mortágua vê novas eleições "como momento decisivo para a democracia"

O Bloco de Esquerda chamou para as listas, para as próximas eleições legislativas, três figuras históricas do partido: Francisco Louçã, Fernando Rosas e Luís Fazenda. Mariana Mortágua rejeita a ideia de que a sua geração partidária tenha falhado. Antes pelo contrário: “significa que a minha geração está mais forte e é a única que o pode fazer”.



“Não há nenhum outro partido que possa fazer o que nós fizemos, que é juntar nas mesmas eleições diferentes gerações que acrescentam força ao Bloco. E fazemo-lo porque compreendemos o mundo em que vivemos e compreendemos que o mundo está a mudar”.



Referindo as notícias de que Donald Trump quer a Gronelândia ou de “dividir o mundo com [Vladimir] Putin”, a coordenadora do BE considerou que o “mundo está a mudar e é hoje um sítio muito mais perigoso”. Por isso, “a esquerda tem de juntar toda a força”.



Mariana Mortágua não acredita que, porque o BE chamou políticos de outra geração, o partido não tenha “uma renovação”. Como a própria, de 38 anos, frisou: “eu sou a coordenadora do Bloco de Esquerda”.



"O Bloco de Esquerda tem o grupo parlamentar mais jovem da Assembleia da República. Foi o partido que mais conseguiu renovar a sua geração. Foi o único partido em Portugal em que uma mulher sucedeu uma mulher na coordenação”, disse ainda. “Nós compreendemos. E por compreendermos o momento, queremos o Francisco Louçã, o Fernando Rosas e o Luís Fazenda no Parlamento”.



Segundo a líder partidária, a “força do Bloco é saber ler o momento em que vivemos”.





Além disso, o BE vê que “estas eleições não são a repetição de mais umas eleições” mas "um momento decisivo na democracia”.







Considerando o contexto nacional e internacional, Mariana Mortágua defendeu que “se a esquerda não é capaz de se unir neste momento” e de “trazer toda a sua força, então não compreendeu o momento”.