Mariana Vieira da Silva diz-se disponível para ajudar PS a encontrar união

Entrevistada na SIC Notícias, Mariana Vieira da Silva diz que, para já, o tempo é de reflexão interna entre os socialistas. E só depois fará sentido pensar no próximo secretário-geral, mas diz não estar excluída essa possibilidade.Mariana Vieira da Silva diz que não deve haver pressa para encontrar o sucessor de Pedro Nuno Santos. Defende, por isso que as próximas decisões que o PS terá de tomar devem ser definidas em pluralidade, através dos órgãos do partido.Uma delas será a votação da moção de rejeição ao programa do governo, já anunciada pelo PCP. A antiga ministra socialista entende que o PS não deve votar a favor.