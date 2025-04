Mariana Vieira da Silva volta a ser cabeça de lista do PS por Lisboa

A lista tem uma novidade, o nome do ex-secretário de Estado das Infraestruturas de Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes, surge em 14º lugar.

O ex-governante demitiu-se do Governo de António Costa após a polémica saída de Alexandra Reis da TAP.



A seguir a Mariana Vieira da Silva surgem Pedro Delgado Alves e Miguel Cabrita.



Em quarto lugar está Edite Estrela e em quinto surge Sérgio Sousa Pinto.



A lista foi aprovada na segunda-feira à noite, em reunião da Comissão Política do PS de Lisboa.



A aprovação definitiva das listas aos círculos eleitorais está prevista para a reunião da Comissão Política Nacional do partido, marcada para quarta-feira.