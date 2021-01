Marisa Matias admite que o resultado não foi positivo

Com uma crítica inicial à candidatura de André Ventura, a candidata do Bloco de Esquerda admitiu que os resultados atingidos estão longe dos objectivos traçado no início da corrida presidencial. Marisa Matias sublinha contudo que está disponível para novas lutas, combates difíceis e fundamentais por "um país solidário (...) um país que leve a dignidade a sério".