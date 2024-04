Marisa Matias suspende temporariamente mandato de deputada devido a intervenção cirúrgica

De acordo com a mesma fonte oficial bloquista, durante este período de ausência de Marisa Matias será Joana Mortágua a ocupar as funções de vice-presidente da bancada parlamentar.

A antiga eurodeputada estará fora do parlamento a partir de quarta-feira para a realização de uma intervenção cirúrgica prevista desde antes das eleições" e retomará o seu mandato assim seja possível do ponto de vista clínico.

Marisa Matias será temporariamente substituída por Isabel Pires.

Nas últimas eleições legislativas, Marisa Matias encabeçou a lista do BE pelo círculo eleitoral do Porto, sendo esta a sua estreia na Assembleia da República, depois de ter estado no Parlamento Europeu desde 2009.

A dirigente bloquista, que integra os principais órgãos do partido como o Secretariado, a Comissão Política e Mesa Nacional, já foi protagonista principal de quatro candidaturas pelo BE: cabeça de lista ao Parlamento Europeu (2014 e 2019) e a candidata apoiada pelo BE às últimas duas eleições presidenciais (2016 e 2021).

Marisa Isabel dos Santos Matias nasceu em Coimbra em 20 de fevereiro de 1976 e é socióloga, área na qual tem licenciatura, mestrado e doutoramento.

Desde cedo que se envolveu em causas estudantis e cívicas, tendo sido mandatária nacional do "Movimento Cidadania e Responsabilidade pelo Sim", aquando do referendo nacional pela despenalização do aborto em 2007.