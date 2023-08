Marques Mendes admite candidatar-se à Presidência da República

RTP

O comentador e antigo líder do PSD, Marques Mendes, não descarta a hipótese de se candidatar ao lugar de Presidente da República. Questionado ontem à noite na SIC sobre se o facto de ter ido à rentrée dos sociais-democratas no Pontal, poderia ter alguma leitura política relativamente às Presidenciais de 2026, o político respondeu que não tem qualquer acordo com Luís Montenegro, mas que se for útil para o país e houver o mínimo de condições, está disponível.