Marques Mendes "é o candidato de Montenegro" e Gouveia e Melo tem "erros atrás de erros"

é também um mestre da intriga, mas quando quer consegue ser uma pessoa mobilizadora, Marques Mendes nem essa capacidade tem”, conclui. Nesta entrevista não poupa o atual presidente da República e diz que Marcelo Rebelo de Sousa “”, conclui.O líder do Chega critica também Gouveia e Melo por estar ladeado por Rui Rio, que acusa de quase ter destruído o PSD, e por Isaltino Morais a quem associa à corrupção.

”, acusa André Ventura que não reconhece Marques Mendes como o candidato da direita, “”.





têm sido erros atrás de erros e eu acho isso um mau sinal”, sem, contudo, admitir desilusão: “vamos ver”.

Diz do Almirante que “”, sem, contudo, admitir desilusão: “”.André Ventura ainda não tomou uma decisão sobre as eleições para a Presidência da República.

Por agora, ele próprio diz-se candidato a primeiro-ministro e não candidato a Belém.No entanto, avança: “”.O líder da oposição não arrisca prognósticos porque, diz, o primeiro-ministro é o mesmo e mantém-se por esclarecer o envolvimento na empresa familiar Spinumviva, que, entretanto, está a ser investigada pelo Ministério Público.”, acrescenta.” e defende que, em Portugal, o que se tem registado é “”.”. E diz mesmo que a antiga equipa do Ministério Público não quis derrubar António Costa.”. André Ventura garante que já tem ministros e ministras para integrarem esse Executivo, que vai apresentar ainda antes de o Parlamento suspender a sessão legislativa para as férias de verão.Assegura que não está a ter dificuldade em recrutar, mas que quer ter a certeza que reúne pessoas que passem no escrutínio nacional.” - a crítica de André Ventura a José Luís Carneiro pela forma como geriu a questão da imigração quando era ministro da Administração Interna de António Costa.Ventura reconhece que há áreas da economia que precisam de mão-de-obra imigrante, e garante que não é contra a imigração, “sou contra excessos e desregulação”.”. O aviso de André Ventura para quem a presença doMunir nas celebrações do 10 de Junho foi um erro.André Ventura garante que não aplaudiu os insultos aoMunir, mas, sem querer diferenciar a comunidade islâmica residente em Portugal há décadas, diz que, nos tempos de hoje, a presença de David Munir na cerimónia de homenagem aos antigos combatentes merece a critica do Chega.Sobre o reagrupamento familiar dos imigrantes, o líder do Chega considera que é uma estupidez e uma bandalheira.E exemplifica com o caso de um polícia esfaqueado, na terça-feira em Loures.”, ironiza.”.André Ventura adianta que o Governo conta com o Chega, porque nesta área o primeiro-ministro “”.”, adianta André Ventura. Alterações que serão divulgadas nos próximos dias.Quanto a Pedro Pinto, líder do Grupo Parlamentar e apontado como candidato à Câmara de Faro, Ventura assume que ainda não tomou uma decisão.. É a leitura de André Ventura do crescimento do Chega em Portugal.Para o líder do partido a sucessão de eleições nos últimos anos está na base da progressão do Chega.” e acrescenta que aquele país ter armamento nuclear não se compara ao facto de outros países, como os Estados Unidos e a Coreia do Norte, terem, também eles, esse tipo de armas.” admite André Ventura que nesta entrevista assume também que na noite eleitoral foi infeliz quando disse “".Admite que, naquela noite, teve alguma sobranceria.

Entrevista conduzida pela editora de Política da Antena 1, Natália Carvalho.