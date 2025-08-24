Marques Mendes quer estudo para saber porque há menos alunos

"É preciso fazer um estudo para saber exatamente, de uma forma rigorosa, porque é que houve esta diminuição de ingressos no ensino superior para poder, a seguir, eventualmente corrigi-la", disse o social-democrata aos jornalistas em Viseu, durante uma visita à Feira de São Mateus.

Luís Marques Mendes referiu que são apontadas "razões demográficas, razões que têm a ver com as novas regras de acesso ao ensino superior, que são mais exigentes que as anteriores", e também que "a falta de alojamento estudantil possa afastar alguns jovens do ensino superior".

Na sua opinião, sejam elas quais forem, as razões têm de ser esclarecidas, porque "menos jovens no ensino superior é uma má notícia".

"Quem tem uma licenciatura por uma universidade ou por um politécnico, à partida, está mais habilitado para uma sociedade e uma economia competitivas", frisou.

Os institutos politécnicos alertaram hoje para o decréscimo nas colocações do ensino superior, dizendo que a situação é mais grave no interior do país, e pedem que se alterem as regras de acesso.

Em comunicado, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos adiantou que os cerca de 14 mil alunos colocados no subsistema politécnico representam "uma redução significativa face ao ano transato".

A taxa de colocação nos institutos politécnicos ficou pelos 63% e a situação é mais grave nas instituições do interior do país, "onde a queda do número de alunos coloca em causa a sustentabilidade de algumas áreas de formação", referiu.

Na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior ficaram colocados 43.899 estudantes, o que corresponde a uma diminuição de 12,1% em relação ao ano passado.

Este ano houve menos nove mil candidatos ao ensino superior, não chegando aos 50 mil.