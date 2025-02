Marques Mendes quer pacto para "regeneração da política" e recusa ser cópia de Marcelo

Foto: José Coelho - Lusa

O alerta foi deixado esta noite por Luís Marques Mendes na primeira entrevista que deu como candidato à Presidência da República, na TVI/CNN Portugal.



O Conselheiro de Estado e antigo líder do PSD traçou as diferenças para Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que não é uma cópia do atual chefe de Estado.



Adianta que, caso seja eleito, quer aproximar os partidos com vista à criação de pactos de regime, por exemplo, em matérias de ética ou justiça.