Política
Presidenciais 2026
Marques Mendes repudia acusação "muito grave" e Cotrim mantém que houve "pressões para desistir"
Começou tenso o debate, na TVI, entre Luís Marques Mendes e João Cotrim de Figueiredo. O primeiro instou o segundo a esclarecer quem, da sua candidatura, o pressionou a desistir da corrida a Belém, acusando mesmo o candidato liberal a Belém de se comportar “como uma espécie de André Ventura envergonhado”.
O primeiro tema lançado para o debate das presidenciais da noite deste domingo, na TVI, incidia sobre a greve geral marcada para 11 de dezembro e os “problemas atuais do mercado de trabalho” que o pacote laboral do Governo de PSD e CDS-PP se propõe “resolver”. Mas Luís Marques Mendes preferiu começar por confrontar João Cotrim de Figueiredo com as declarações que o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal fez ao Expresso.
“Há duas semanas, fui vítima de um ataque pessoal muito feio. João Cotrim de Figueiredo disse que eu, ou pessoas por mim, o pressionaram a desistir da candidatura. É uma acusação muito séria e muito grave”, atalhou o antigo líder do PSD, que enunciou, em seguida, “duas perguntas muito simples”.
“Quando é que eu falei consigo a pressionar para a sua desistência? Quais foram as pessoas que, em meu nome, o pressionaram a desistir? Não se fazem acusações desta gravidade sem apresentar provas”, vincou.
“Ainda bem que entra ao ataque, que é para eu responder na mesma moeda”, retorquiu de imediato Cotrim de Figueiredo, para acrescentar que “nunca disse que Luís Marques Mendes” o “tinha contactado”: “Nunca falei no seu nome”. Debate na íntegra
“Os apoiantes destacados, que eu presumi que faziam parte da sua candidatura, pressionaram-me a desistir da campanha”, reiterou.
“Nas últimas semanas, houve acusações de Gouveia e Melo, que diz que foi pressionado pelo Governo para não avançar. Sobre isso, Luís Marques Mendes não disse nada”, acentuou ainda o candidato liberal.
“Eu acredito que o assunto está encerrado. Para mim, estou a responder a coisas a que já publicamente respondi”, rematou.O tema das pressões esteve também em destaque no debate entre Cotrim de Figueiredo e Jorge Pinto. O ex-dirigente da Iniciativa Liberal reiterou então ter sido pressionado por “apoiantes” de Marques Mendes que se sentiram “à vontade” para o “intimidar”.
“Não se fazem acusações desta gravidade da forma ligeira que fez. Se eu não levantasse esta questão, não era uma pessoa de caráter. Quem não se sente não é filho de boa gente. Eu tiro a seguinte conclusão: João Cotrim de Figueiredo fez acusações sem fundamento. Não tem provas, nem tem fundamento”, carregaria adiante Marques Mendes.
“Acho que o senhor se comporta como uma espécie de André Ventura envergonhado e isso não o recomenda para presidente da República, até o desqualifica. Como se viu neste episódio, a sua palavra não é para ter em conta”, acusou.
“O que os portugueses esperam do presidente da República, para além da palavra, é transparência. Sei que vai lançar um livro em que resume a sua passagem pelo Governo em cinco páginas. Tem alguma coisa a esconder?”, contrapôs então Cotrim.
Os jovens, o Conselho de Estado e os consensos
Questionado, em seguida, sobre se teme que o voto útil acabe por favorecer candidaturas como a do adversário social-democrata, com uma experiência política mais prolongada, Cotrim de Figueiredo respondeu: “Sei que sou diferente. Não tenho a carreira política de Marques Mendes, tenho uma carreira de seis anos”.
Afirmou, todavia, ter uma perspetiva “mais arejada”, criticando a proposta, por parte de Marques Mendes, de introduzir um jovem no Conselho de Estado, o órgão consultivo da Presidência da República.
“Não acho que matérias como incluir um jovem no Conselho de Estado dê destaque à juventude. No meu caso, estaria sempre com a juventude. Esses sinais seriam importantes, mas não são o que resolve os problemas”.
“Tenho-o visto a falar menos de consenso e mais de ambição e de crescimento. Eu sou o candidato que mais fala de crescimento económico. Fi-lo toda a vida e tenho continuado a fazer enquanto político”, advogou Cotrim.
“Continuo a defender que são precisos consensos e concretizo: na área da justiça, na área do combate à corrupção, para combater a morosidade da justiça, sobretudo na justiça criminal e na área económica, combater a ideia de uma justiça para ricos e outra para pobres”, devolveu Marques Mendes.“As coisas não estão bem no Ministério Público e existe algum corporativismo”, admitiu Luís Marques Mendes.
Ainda segundo o candidato apoiado pelo PSD, “um presidente tem que ser moderado, mas não é ser mole, é ser firme”.
“Há problemas na habitação, no alojamento estudantil, há problemas nos salários, em geral. Sou o primeiro candidato que apresentou uma proposta concreta: um jovem para o Conselho de Estado. Acho um erro enorme desvalorizar esta proposta. É o único órgão que junta à mesma mesa o presidente da República, o primeiro-ministro e o líder da oposição. Ter um jovem no Conselho de Estado é dar uma oportunidade aos jovens”, propugnou.
“Não defendo ideias em que não acredito. Luís Marques Mendes é membro do Conselho de Estado desde 2022, 2003, e mesmo assim, com tanta importância que o Conselho de Estado tem, continuamos a ter problemas”, afirmou, por seu turno, Cotrim de Figueiredo.
“Não estou a desvalorizar, se as pessoas discutem soluções, se é uma sucessão de monólogos. Se se quer estar perto da juventude, não é com o simbolismo de ter um jovem no Conselho de Estado que isso se resolve”, reforçou.
Marques Mendes voltaria ainda à carga com a mesma ideia: “O presidente da República tem direito a designar cinco membros do Conselho de Estado. Nunca foi designado um jovem. E eu vou designar um jovem. Quero dizer-lhe que tenho tido imensos contactos com jovens e todos valorizam muito esta ideia, este compromisso”.
Problemas do mercado de trabalho
Sobre o novo pacote laboral, Marques Mendes sublinha que é para já necessário “esperar pela lei na sua forma final”. Confrontado com a ideia de que está genericamente de acordo, o candidato sublinhou que “o Governo tem toda a legitimidade para fazer esta reforma”.
“Há questões no presente e no futuro que talvez possam justificar” o novo pacote, apontou o candidato apoiado à direita, lembrando “a transição digital, as questões que se colocam com a Inteligência Artificial, do teletrabalho, da conciliação do trabalho com a vida familiar”.
“Acho que há razões para fazer a reforma (…) Faz-me impressão que haja uma parte grande das pessoas peçam reformas e depois quando elas surgem não querem que elas sejam feitas”, concluiu.
Cotrim de Figueiredo estabeleceu uma distinção entre os papéis do presidente da República, que não legisla, e a possibilidade que os candidatos a esse cargo dispõem de debater os assuntos: “Temos obrigação de nos dar a conhecer”.
Nesse sentido, afirmou que “promulgaria essa legislação laboral na versão mais recente (…) que já não é a mesma que foi proposta a 24 de julho ao conselho permanente da Concertação Social e que já foi objeto de várias alterações fruto de diversos contactos com a UGT”.Cotrim de Figueiredo manifestou aqui a surpresa por esta central sindical ter sido “bastante rápida a aderir à greve geral, como o ter sido a primeira a aventar a hipótese de a greve geral ter dois dias”.
“Fez-me alguma confusão até perceber que há eleições na UGT em março”, disse, argumentando que a decisão tenha possivelmente a ver com o desejo de a central se querer “mostrar mais ativa (…) ou tão ativa como a CGTP”.
Quanto à decisão de promulgar, justificou com a necessidade de "tornar a legislação mais flexível [e] quando se fala em mais flexibilidade não é despedir mais facilmente ou recrutar mais facilmente, é tornar as empresas mais capazes de se adaptarem a uma diferença súbita na procura da sua carteira de encomendas [quando] a atual legislação torna isso muito difícil (…) com empresas a tomarem medidas mais gravosas como despedimentos coletivos”.
Litoral e Interior
Questionado sobre as políticas de incentivo à natalidade e diminuição de diferenças de condições de vida entre o Litoral e o Interior, Marques Mendes falou de “um processo longo”, que exige trabalho sobre o texto inicial.
“O papel de um presidente da República que se preze e que acredita que verdadeiramente vai ser eleito é: só se pronuncia, nesta matéria como em qualquer outra, com o texto final e neste momento está longe de ser um texto final”.
Confrontado com a opinião agora emitida de Silva Peneda, antigo ministro do PSD que disse que as centrais sindicais foram encostadas à parede, Marques Mendes disse que o seu amigo e apoiante “não é candidato, portanto pode dizer tudo isso”. Neste ponto, Cotrim de Figueiredo lembrou que “nenhum de nós é presidente ainda”.
O antigo líder do PSD deixou depois dois apelos: ao equilíbrio e ao diálogo social, sobretudo com a UGT. Considerou a este propósito que, ao contrário do clima de há duas semanas, de grande crispação e bloqueio, agora está desanuviado apesar de uma greve: “Governo e UGT já disseram que depois da greve continuarão a negociar”.
Sobre os jovens, desvalorizou a questão das leis laborais para defender que mais importante são as medidas que estão a ser preparadas em termos do arrendamento.Voltando a acusar Marques Mendes de não revelar se promulgaria a lei ou não, Cotrim de Figueiredo considerou que a nova legislação “é contrária à política de natalidade que Portugal precisa”.
“Tornar mais difícil pais de crianças com menos de 12 anos recusarem trabalho ao fim de semana ou fora de horas parece-me um erro, dificultar o regime de amamentação parece-me um erro e desnecessário”, considerou o liberal, acrescentando que em relação aos salários e ao regresso dos jovens é estar a enganar as pessoas dizer que essa é uma questão que se resolve em dois ou três anos: “Isto é um processo longo”.
“Deixámos demasiado tempo que a nossa economia se baseasse num modelo muito pouco dinâmico, muito pouco atrativo para investimento nacional e estrangeiro, pouco gerador de empregos qualificados e bem pagos”.
Sobre a existência de pobreza entre a classe dos trabalhadores portugueses e lembrando que apenas os apoios sociais permitem que sejam menores os números da pobreza, Cotrim de Figueiredo regressa ao lema do crescimento económico como prioridade do país e fala “no maior atestado de fracasso da política económica nos últimos 30 ou 40 anos”.
“Quem acha que não é preciso mudar as coisas e que o país pode continuar assim está profundamente enganado e é cúmplice deste estado de coisas”, apontou o candidato liberal, voltando a defender que “o crescimento económico é a única maneira de tratar da pobreza a prazo”.
Marques Mendes fez questão de assinalar uma diferença entre os dois neste tema. Assegurando que “é bastante mais ambicioso no plano social”. Dizendo que há anos defende o crescimento económico na ordem dos três por cento ao ano, lembra que “isso vai levar tempo”.
“No entretanto, a pobreza é um problema nacional e deve ser tida como um desígnio nacional, não podemos estar à espera que o mercado vá resolver o problema dos idosos, dos pensionistas, dos reformados, com pensões de 300 ou 400 ou 500 euros (…) aqui a intervenção do Estado é essencial”.
Assinalando o que diz ser uma grande diferença entre os dois candidatos, Marques Mendes diz que nesta matéria é necessária sensibilidade e não tanto a crença no mercado. Aqui, acusou Cotrim de Figueiredo de ter uma proposta fiscal que, adoptada, “iria comprometer seriamente a componente social do país: educação, saúde, pensionistas”.
Questionado pelo oponente sobre o custo dessa proposta, Marques Mendes falou numa taxa única no IRS, aos que o liberal retorquiu: “Não propomos uma taxa única há cerca de cinco anos, mas está bem”.
Insistindo que é a ideia defendida pelo adversário, Marques Mendes seguiu o seu guião apontando a essa proposta “um problema de justiça” por taxar de igual forma “uma pessoa que ganha 20 mil euros e outra que ganha 500 mil ou um milhão”.
O candidato liberal respondeu que, nos casos de desespero, defende “tanto ou mais do que Luís Marques Mendes a intervenção do Estado”. Apontando falhas do social-democrata “no raciocínio económico”, lembrou que a chamada do argumento da UTAO perde validade quando nestes anos o IRS já baixou dois mil milhões de euros. Acrescentou que já não propõem a taxa única mais baixa há cinco anos.
Lembrou depois que “temos dos IRS mais progressivos da Europa”, o que, acredita, será o factor que leva os jovens a sair do país. Nesse sentido, o dinheiro que se perderia em receita fiscal, defende, “que é mais dinheiro no bolso das pessoas”, seria rapidamente recuperado se s mantivessem no país as novas gerações de trabalhadores mais jovens.
Marques Mendes chamou a Caixa Geral de Depósitos (CGD) para acusar Cotrim de Figueiredo de defender a sua privatização, o que poderia levar a situações em que decisões importantes seriam tomadas a partir de Madrid e não de Lisboa. Cotrim de Figueiredo pegou no tema e defendeu que sim, mas que não, que é o contrário, e pegou no tema da TAP, denunciando um demasiado intervencionismo do Estado na vida da transportadora aérea.
Sobre a CGD, Cotrim de Figueiredo lembrou que numa altura de problemas tiveram de ser “injetados 5.600 milhões de euros com regras restritas da União Europeia para se comportar como um banco comercial”.
