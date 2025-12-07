Marques Mendes repudia acusação "muito grave" e Cotrim mantém que houve "pressões para desistir"

Debate na íntegra

O tema das pressões esteve também em destaque no debate entre Cotrim de Figueiredo e Jorge Pinto. O ex-dirigente da Iniciativa Liberal reiterou então ter sido pressionado por “apoiantes” de Marques Mendes que se sentiram “à vontade” para o “intimidar”.







“Acho isto de uma leviandade enorme para quem quer ser presidente da República. Mesmo os seus eleitores não gostam. Eu sei que isto lhe custa”.

Os jovens, o Conselho de Estado e os consensos

“As coisas não estão bem no Ministério Público e existe algum corporativismo”, admitiu Luís Marques Mendes.



Problemas do mercado de trabalho

Cotrim de Figueiredo manifestou aqui a surpresa por esta central sindical ter sido “bastante rápida a aderir à greve geral, como o ter sido a primeira a aventar a hipótese de a greve geral ter dois dias”.



Litoral e Interior



Voltando a acusar Marques Mendes de não revelar se promulgaria a lei ou não, Cotrim de Figueiredo considerou que a nova legislação “é contrária à política de natalidade que Portugal precisa”.

“Quantificando, a UTAO, há quatro ou cinco anos, relativamente a estas propostas da Iniciativa Liberal apresentadas por João Cotrim de Figueiredo, que se fossem por diante implicavam uma perda de receita de três mil milhões de euros (…) o que significaria cortes na saúde, na educação e até nas prestações sociais”.

Falhas "no raciocínio económico"



O primeiro tema lançado para o debate das presidenciais da noite deste domingo, na TVI, incidia sobre a greve geral marcada para 11 de dezembro e os “problemas atuais do mercado de trabalho” que o pacote laboral do Governo de PSD e CDS-PP se propõe “resolver”. Mas Luís Marques Mendes preferiu começar por confrontar João Cotrim de Figueiredo com as declarações que o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal fez ao“Há duas semanas, fui vítima de um ataque pessoal muito feio., atalhou o antigo líder do PSD, que enunciou, em seguida, “duas perguntas muito simples”.“Quando é que eu falei consigo a pressionar para a sua desistência? Quais foram as pessoas que, em meu nome, o pressionaram a desistir?”, vincou.“Ainda bem que entra ao ataque, que é para eu responder na mesma moeda”, retorquiu de imediato Cotrim de Figueiredo, para acrescentar que “nunca disse que Luís Marques Mendes” o “tinha contactado”:, reiterou., acentuou ainda o candidato liberal.“Eu acredito que o assunto está encerrado. Para mim, estou a responder a coisas a que já publicamente respondi”, rematou.“Não se fazem acusações desta gravidade da forma ligeira que fez.. Quem não se sente não é filho de boa gente. Eu tiro a seguinte conclusão: João Cotrim de Figueiredo fez acusações sem fundamento. Não tem provas, nem tem fundamento”, carregaria adiante Marques Mendes.. Como se viu neste episódio, a sua palavra não é para ter em conta”, acusou.“O que os portugueses esperam do presidente da República, para além da palavra, é transparência. Sei que vai lançar um livro em que”, contrapôs então Cotrim.Questionado, em seguida, sobre se teme que o voto útil acabe por favorecer candidaturas como a do adversário social-democrata, com uma experiência política mais prolongada, Cotrim de Figueiredo respondeu:Afirmou, todavia, ter uma perspetiva “mais arejada”, criticando a proposta, por parte de Marques Mendes, de introduzir um jovem no Conselho de Estado, o órgão consultivo da Presidência da República.“Tenho-o visto a falar menos de consenso e mais de ambição e de crescimento. Eu sou o candidato que mais fala de crescimento económico. Fi-lo toda a vida e tenho continuado a fazer enquanto político”, advogou Cotrim., devolveu Marques Mendes.Ainda segundo o candidato apoiado pelo PSD, “um presidente tem que ser moderado, mas não é ser mole, é ser firme”.“Há problemas na habitação, no alojamento estudantil, há problemas nos salários, em geral. Sou o primeiro candidato que apresentou uma proposta concreta: um jovem para o Conselho de Estado. Acho um erro enorme desvalorizar esta proposta. É o único órgão que junta à mesma mesa o presidente da República, o primeiro-ministro e o líder da oposição. Ter um jovem no Conselho de Estado é dar uma oportunidade aos jovens”, propugnou., afirmou, por seu turno, Cotrim de Figueiredo., reforçou.Marques Mendes voltaria ainda à carga com a mesma ideia: “O presidente da República tem direito a designar cinco membros do Conselho de Estado. Nunca foi designado um jovem. E eu vou designar um jovem. Quero dizer-lhe que tenho tido imensos contactos com jovens e todos valorizam muito esta ideia, este compromisso”.. Confrontado com a ideia de que está genericamente de acordo, o candidato sublinhou que“Há questões no presente e no futuro que talvez possam justificar” o novo pacote, apontou o candidato apoiado à direita, lembrando “a transição digital, as questões que se colocam com a Inteligência Artificial, do teletrabalho, da conciliação do trabalho com a vida familiar”., concluiu.: “Temos obrigação de nos dar a conhecer”.Nesse sentido, afirmou que “promulgaria essa legislação laboral na versão mais recente (…) que já não é a mesma que foi proposta a 24 de julho ao conselho permanente da Concertação Social e que já foi objeto de várias alterações fruto de diversos contactos com a UGT”., disse, argumentando que a decisão tenha possivelmente a ver com o desejo de a central se querer “mostrar mais ativa (…) ou tão ativa como a CGTP”.Quanto à decisão de promulgar, justificou com a necessidade de "tornar a legislação mais flexível [e] quando se fala em mais flexibilidade não é despedir mais facilmente ou recrutar mais facilmente, é tornar as empresas mais capazes de se adaptarem a uma diferença súbita na procura da sua carteira de encomendas [quando] a atual legislação torna isso muito difícil (…) com empresas a tomarem medidas mais gravosas como despedimentos coletivos”.Questionado sobre as políticas de incentivo à natalidade e diminuição de diferenças de condições de vida entre o Litoral e o Interior, Marques Mendes falou de “um processo longo”, que exige trabalho sobre o texto inicial.Confrontado com a opinião agora emitida de Silva Peneda, antigo ministro do PSD que disse que as centrais sindicais foram encostadas à parede, Marques Mendes disse que o seu amigo e apoiante “não é candidato, portanto pode dizer tudo isso”. Neste ponto, Cotrim de Figueiredo lembrou que “nenhum de nós é presidente ainda”.O antigo líder do PSD deixou depois dois apelos:. Considerou a este propósito que, ao contrário do clima de há duas semanas, de grande crispação e bloqueio, agora está desanuviado apesar de uma greve: “Governo e UGT já disseram que depois da greve continuarão a negociar”.Sobre os jovens, desvalorizou a questão das leis laborais para defender que mais importante são as medidas que estão a ser preparadas em termos do arrendamento.“Tornar mais difícil pais de crianças com menos de 12 anos recusarem trabalho ao fim de semana ou fora de horas parece-me um erro, dificultar o regime de amamentação parece-me um erro e desnecessário”, considerou o liberal, acrescentando que em relação“Deixámos demasiado tempo que a nossa economia se baseasse num modelo muito pouco dinâmico, muito pouco atrativo para investimento nacional e estrangeiro, pouco gerador de empregos qualificados e bem pagos”.Sobre a existência de pobreza entre a classe dos trabalhadores portugueses e lembrando que apenas os apoios sociais permitem que sejam menores os números da pobreza, C“Quem acha que não é preciso mudar as coisas e que o país pode continuar assim está profundamente enganado e é cúmplice deste estado de coisas”, apontou o candidato liberal, voltando a defender que “o crescimento económico é a única maneira de tratar da pobreza a prazo”.Marques Mendes fez questão de assinalar uma diferença entre os dois neste tema.. Dizendo que há anos defende o crescimento económico na ordem dos três por cento ao ano, lembra que “isso vai levar tempo”.Assinalando o que diz ser uma grande diferença entre os dois candidatos, Marques Mendes diz que nesta matéria é necessária sensibilidade e não tanto a crença no mercado. Aqui, acusou Cotrim de Figueiredo de ter uma proposta fiscal que, adoptada, “iria comprometer seriamente a componente social do país: educação, saúde, pensionistas”.Insistindo que é a ideia defendida pelo adversário, Marques Mendes seguiu o seu guião apontando a essa proposta “um problema de justiça” por taxar de igual forma “uma pessoa que ganha 20 mil euros e outra que ganha 500 mil ou um milhão”.. Apontando falhas do social-democrata “no raciocínio económico”, lembrou que a chamada do argumento da UTAO perde validade quando nestes anos o IRS já baixou dois mil milhões de euros. Acrescentou que já não propõem a taxa única mais baixa há cinco anos.Lembrou depois que “temos dos IRS mais progressivos da Europa”, o que, acredita, será o factor que leva os jovens a sair do país. Nesse sentido, o dinheiro que se perderia em receita fiscal, defende, “que é mais dinheiro no bolso das pessoas”, seria rapidamente recuperado se s mantivessem no país as novas gerações de trabalhadores mais jovens.. Cotrim de Figueiredo pegou no tema e defendeu que sim, mas que não, que é o contrário, e pegou no tema da TAP, denunciando um demasiado intervencionismo do Estado na vida da transportadora aérea.Sobre a CGD, Cotrim de Figueiredo lembrou que numa altura de problemas tiveram de ser “injetados 5.600 milhões de euros com regras restritas da União Europeia para se comportar como um banco comercial”.