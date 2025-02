Foto arquivo: António Pedro Santos - Lusa

O candidato à presidência reage, assim, à sugestão do almirante Henrique Gouveia e Melo, no artigo que publicou a semana passada no Expresso.



Esta tarde, numa conversa com estudantes, em Lisboa, o também antigo líder do PSD voltou a defender a importância da experiência política no exercício do cargo de presidente da República.