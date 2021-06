De acordo com a notícia avançada esta manhã pela TSF, com o fim do estado de emergência, no mês passado, os profissionais de Saúde puderam voltar a abandonar o Serviço Nacional de Saúde para aceitar ofertas no sector privado.João Oliveira, presidente do conselho de administração do IPO Lisboa, confirma e diz que sem estes recursos não será possível reforçar a atividade desta unidade de Saúde.

Só no último mês o IPO perdeu cerca de 50 profissionais e não é caso único, nos serviços de Saúde.





Guadalupe Simões do sindicato dos enfermeiros portugueses considera que sem estímulos e sem progressão na carreira no SNS é natural que os enfermeiros optem por privados para exercerem o serviço.