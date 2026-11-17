“Um sinal de maturidade” é o que André Ventura espera extrair da VII Convenção Nacional do Chega, que tem início dentro de três dias. O líder reeleito defendeu esta terça-feira que, da reunião magna no Entroncamento, deve sair a demonstração de que o partido de extrema-direita “está pronto para governar”.



Em conferência de imprensa, a partir da sede do Chega em Lisboa, Ventura procurou minimizar indícios de divergências no seio do seu partido, descartando, ainda assim, que união corresponda a unanimismo.



“Isso não significa o unanimismo, evidentemente, nem significa que deixe de haver opiniões diferentes e que deixe de haver visões diferentes”, propugnou.



Segundo o líder do Chega, “haverá no congresso deste fim de semana espaço e momento para candidaturas aos órgãos”: “Ainda não sabemos quais vão ser e eu também ainda não tomei a decisão final sobre a renovação dos mandatos nos membros da direção, que é o que me compete a mim”. “Havendo diversidade, opiniões diferentes e listas diferentes”, Ventura acalenta a expectativa de que o Chega se mostre “unido no propósito maior, que é governar o país e mostrar uma alternativa credível ao país”.





“O apelo que eu posso fazer a todos - são mais de mil delegados, penso eu, com também várias centenas de observadores, e para além do país que estará também a acompanhar isso - é que demos um sinal de maturidade. Eu não me canso de fazer este pedido”, exortou.



A convenção do próximo fim de semana, fez notar André Ventura, vai ser “provavelmente a última antes das próximas eleições legislativas, sejam elas quando forem, em 2028 ou 2029 ou 2027”. O que obriga o Chega a mostrar-se “pronto para governar”, insistiu.

Chega “terá de se modernizar nos seus estatutos”



Sempre na mesma nota dominante, Ventura considerou “impossível que num partido com 100 mil militantes haja unanimismos, haja todos a dizer o mesmo”.



“Ainda bem que é assim, somos um partido democrático, mas espero que haja essa vontade de unidade. Vamos ver se há ou não, mas eu espero que haja. Haver outras listas e haver opiniões diferentes, isso é próprio de um partido grande”, carregou. Quanto a eventuais alterações na Direção Nacional, André Ventura guarda, por ora, silêncio, afirmando não ter ainda uma decisão tomada. “Qualquer alteração é grande, necessariamente”, ressalva.



Ventura foi também questionado sobre o facto de o Chega não tentar rever os seus estatutos, na sequência das decisões do Tribunal Constitucional. O partido, respondeu, pretende agora concentrar esforços na resolução de “uma questão urgente”, ou seja, “a eleição dos órgãos dentro do novo quadro estatutário”.



“Optámos por resolver primeiro esta questão, para garantir que isto fica resolvido. Voltámos até a métodos estatutários que já não tínhamos, para ir de encontro ao que o Tribunal Constitucional tinha dito, quer nas eleições diretas, quer na composição dos órgãos”, completou.



Ventura reconhece, todavia, que “o partido terá de se modernizar nos seus estatutos”, cuja versão original perdura desde 2019.

Desafio ao Rato

Também esta terça-feira André Ventura quis desafiar o PS a remover as contrapartidas da proposta de alteração ao Orçamento do Estado relativa à descida do imposto sobre os combustíveis e à isenção do IVA no cabaz alimentar. E acusou mesmo o partido de José Luís Carneiro de “fraude”. O Chega, segundo Ventura, está em conversações com o Governo para avaliar a hipótese de integrar as propostas do partidono domínio da habitação no Orçamento do Estado para 2027.



Ventura apelou assim ao PS para que mude “a proposta” e retire “a suspensão da descida do IRC”. Se tal não suceder, o partido incorrerá, nas palavras do presidente do Chega, numa ” fraude difícil de digerir e de contornar”.



“É manha e manobra política para pôr o Chega a inviabilizar a proposta para que, na verdade, nada aconteça”, sustentou.



Questionado sobre se o Chega vai votar contra a proposta, à falta de alterações, André Ventura afirmou esperar que haja “bom senso”: “Não quero sequer pôr essa hipótese”.



“Se o PS não o fizer, temos de acreditar que pode haver um outro bom senso à direita”, concluiu.



c/ Lusa