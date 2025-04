Este domingo decorreu mais um debate que colocou frente a frente Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, e Rui Tavares, do Livre. Os dois líderes parlamentares estiveram em confronto sobretudo nas medidas fiscais de cada partido.

O porta-voz do Livre avisou para "as aventuras" com o dinheiro dos contribuintes, e comparou os liberais a José Sócrates.