Medidas para a Habitação. André Ventura acusa Governo de "intenção pidesca"

O Chega pediu à Provadora de Justiça e à Comissão Nacional de Proteção de Dados que apresentem uma "resposta enérgica". Em causa está a exigência, por parte do Governo, que as empresas de água, luz e gás entreguem aos municípios a lista das casas devolutas para poder avançar com o regime de arrendamento forçado.