Medina acusa Governo de ter deixado "país desprotegido e despreparado"

O antigo ministro das Finanças de António Costa, que decidiu não integrar as listas do PS às legislativas de domingo, juntou-se esta noite ao comício do PS na Aula Magna, em Lisboa, no qual se concentram os principais rostos socialistas.

Fernando Medina - que começou com um elogio à campanha que Pedro Nuno Santos tem feito para estas eleições - apelou ao voto para "uma mudança para uma governação do PS", apresentou três argumentos para o voto no PS e falou diretamente para os que pensam que o Governo da AD ainda "merece capital de crédito" ou os que pretendem "engrossar as fileiras do protesto" com a votação na extrema-direita.

Começando pela economia e à queda no primeiro trimestre, o antigo ministro das Finanças atirou: "nós não temos um Governo em Portugal, temos um grupo político em permanente campanha eleitoral".

Em causa, a redução das retenções na fonte, que disse ter sido feita "pelas piores razões, pelo eleitoralismo do mais básico e do mais direto" e não devido às "boas contas públicas".

"Uma governação única e exclusivamente orientada para ganhos eleitorais", acusou.

Medina acusou ainda o Governo de "ignorar por completo os sinais que chegam da Europa e do mundo", num momento em que se vivem "tempos de incerteza, de dúvida" e aquilo que chega do exterior "são sinais de risco e retrocesso".

Para o antigo presidente da Câmara de Lisboa, "o que manda uma boa governação" que seja "feita por homens e mulheres de bem" é que haja precaução e se acutele o futuro, mesmo que não se seja popular com todos.

"O que nós temos é o inverso. Um país desprotegido, despreparado, que não tem capacidade para enfrentar os ventos adversos que nos veem do exterior", acusou.

Medina pediu ainda ao Governo que "não estrague e não crie retrocesso em áreas fundamentais".

"Não destruam, isso nós podemos pedir", atirou.

