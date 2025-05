Medina e Vieira da Silva deixam caminho livre a José Luís Carneiro

Foto: Pedro A. Pina - RTP

José Luís Carneiro, antigo ministro socialista, deverá ser candidato único à liderança do PS. Mariana Vieira da Silva anuncia, através das redes sociais, que está fora da corrida e Fernando Media, antigo ministro das Finanças, revelou no canal de televisão NOW que não vai candidatar-se ao cargo de secretário-geral.