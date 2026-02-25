Meia centena de agricultores protestam frente à Assembleia da República

Os agricultores, dirigentes da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e os seus associados seguram faixas com frases contra a reforma da PAC e contra o acordo Mercosul.

"Não ao tratado UE-Mercosul", lê-se numa das faixas.

A CNA entregou ainda um documento na residência oficial do primeiro-ministro e outro na Assembleia da Republica com reivindicações referentes à PAC, às intempéries e ao Mercosul.