Melgaço: "o município não segura os próprios filhos da terra"

À chegada, vemos ruas praticamente vazias, lojas encerradas e algumas pessoas mais velhas, sentadas nas esplanadas dos cafés ou na praça à conversa.

Quem fica diz que compreende a saída dos mais jovens porque "não há trabalho". Wiliam Meleiro, com 32 anos, ficou e aqui faz de tudo um pouco. É o chamado homem dos sete ofícios. E caracteriza o concelho como "um município com muita gente velha, 50 por cento da população tem mais de 60 anos e não é com esta gente que se vai investir no futuro".

Quanto à ida às urnas, os melgacenses dizem que votam sempre. Alguns seguem o partido nas autárquicas, outros votam na pessoa.À Câmara Municipal concorrem 4 candidatos: José Adriano Lima, do PS e atual vice-presidente da autarquia, José Albano da AD, Filipe Vintém da CDU e Diogo Pacheco de Amorim do Chega.