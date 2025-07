"Melhor forma de esclarecer situações". Comissão de inquérito ao INEM é aprovada na sexta-feira

O partido quer recuar até 2019 e abranger os governos de António Costa, altura em que Marta Temido ainda era ministra da Saúde, e de Luís Montenegro, já com a pasta sob a tutela de Ana Paula Martins.





Os liberais defendem que a CPI é essencial depois de considerarem esgotados todos os restantes mecanismos.





"Eu já perdi a conta do número de audições que nós fizemos entre os responsáveis do INEM, entre as tutelas, e a verdade é que as respostas nunca são muito concretas", afirma à Antena 1 a deputada Joana Cordeiro, considerando que a CPI "tem um conjunto de mecanismos de pedidos de informação" e que o estilo das audições "permite um confronto de ideias" que "é a melhor forma de conseguir esclarecer todas estas situações que nós temos assistido".





No diagnóstico da deputada, a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM, no final do ano passado, trouxe à luz problemas que não são de agora, incluindo a escassez crónica de profissionais e meios que não sofrem atualizações.





Joana Cordeiro espera que desta CPI saiam soluções concretas, também a pensar na refundação do INEM já prometida pela ministra: "Nas audições regimentais foi perguntado o que era a refundação e a senhora ministra não foi capaz de explicar".





"Provavelmente se tivesse sido capaz de explicar, se calhar eventualmente poderíamos não ter avançado para a Comissão de Inquérito", aponta, ao considerar que não houve uma resposta nem um "assumir de responsabilidades".





A lista da Iniciativa Liberal ainda não está fechada, mas pretende chamar antigos governantes, dirigentes do INEM, direção executiva do SNS e sindicatos.

PSD abstém-se: quer apurar "desinvestimento" e "abandono" do INEM



O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, anunciou ontem que o partido se irá abster na votação, o que dá luz verde à CPI.





"Não será pelo PSD que essa comissão de inquérito não se realizará", assegura Hugo Soares, que considera ainda assim estar-se "a banalizar o instrumento da Comissão Parlamentar de Inquérito".





"Se for uma intenção do parlamento que essa Comissão Parlamentar de Inquérito possa apurar aquilo que tem sido o desinvestimento no INEM durante vários anos sucessivos, o abandono do INEM durante vários anos sucessivos, e se puder fazer até o paralelo com aquilo que foi o investimento que se fez no INEM no último ano, eu creio que essa Comissão Parlamentar de Inquérito pode então ter razão de ser", diz do ponto de vista do PSD.

O Chega e o PCP já tinham afirmado que vão votar a favor. Quem não deixou claro ainda o sentido de voto foi o PS, não deixando de dizer ontem, pela voz da deputada Maria Antónia de Almeida Santos, que "com certeza não nos vamos opor".





"Não queremos que uma comissão de inquérito desvie as atenções do essencial e o essencial é saber o que é que o senhor primeiro-ministro pensa disto, um ano depois de ter anunciado planos que falharam", afirma.

