Memória das Presidenciais - 1996

As reformas de Cavaco Silva, que governava há 10 anos, levantavam a contestação social, cada vez mais intensa, até eclodir no bloqueio à Ponte 25 de Abril, em Lisboa.



As legislativas em outubro de 95, entregavam aos socialistas um poder frágil. E a referência democrática, em que Mário Soares se transformara, estava de saída da Presidência da República. Em janeiro de 96, os portugueses votam para escolher um novo presidente.



Um trabalho de Eduarda Maio com recurso ao arquivo da Rádio e da Televisão de Portugal.