Mendes avisa que não se pode viver em "campanha eleitoral permanente" e pede entendimentos mínimos

Luís Marques Mendes falava num jantar-conferência da Universidade de Verão de homenagem ao militante número um do PSD, Francisco Pinto Balsemão, que morreu a 21 de outubro do ano passado, na qual foi também oradora a jornalista e comentadora Maria João Avillez.

Apesar de à chegada a Castelo de Vide (Portalegre) ter dito que não iria fazer comentário político, o antigo líder do PSD não resistiu na última resposta da noite a abordar a situação nacional, exaltando o legado de Balsemão como "defensor de consensos políticos alargados" em áreas essenciais, como a revisão constitucional.

"Eu olho às vezes para a vida política nacional e parece que vamos ter eleições nos próximos meses. É tudo num clima de crispação da direita à esquerda, um clima quase de campanha eleitoral", criticou.

O antigo líder socia-democrata, que hoje admitiu regressar ao comentário político, defendeu ser importante olhar para exemplos como o do militante número um do PSD, mas também do socialista Mário Soares.

"É preciso um pouco de humildade democrática, sentido de responsabilidade, alguns entendimentos políticos, não preciso dizer muitos, mas alguns, para o país seguir em frente (...) Nós não podemos viver em campanha eleitoral permanente, se não os assuntos não se resolvem", alertou.

Lembrando o papel de Balsemão na primeira revisão da Constituição em 1982, Mendes reiterou o que tinha defendido num artigo no jornal Público em abril - que o tema não é prioritário -, mas agora abrindo a porta a mudanças cirúrgicas.

"Eu não acho que hoje seja necessária uma grande revisão constitucional, nem acho sequer que seja uma prioridade. A Constituição não é hoje uma força de bloqueio, não há nenhum problema na saúde, na habitação, na educação, na economia, que precise de mudanças constitucionais", frisou.

No entanto, acrescentou, "vai haver uma revisão constitucional para o ano", referindo-se ao calendário anunciado por PSD e Chega para desencadear esse processo.

"Não vejo mal numa revisão que seja cirúrgica. Nalguns aspetos pode ser positiva, não precisa ser uma grande revisão, mas pode ser cirúrgica", disse, sugerindo mudanças em matérias como o regime de metadados, questões de saúde pública em pandemia ou a ética na inteligência artificial.

Na sua primeira intervenção pública depois da campanha presidencial de janeiro - o candidato apoiado por PSD e CDS-PP ficou em quinto lugar, com 11% dos votos -, aconselhou os jovens participantes da Universidade de Verão a seguirem os exemplos de "coragem, competência, convicção e tolerância" do fundador do PSD.

"Nunca troquem convicções por conveniências. A pureza dos princípios é sempre mais importante que a conveniência ou oportunidade das soluções. Às vezes é ingrato, às vezes gera alguns problemas. Mas dá a consciência tranquila", afirmou.

O antigo líder do PSD reiterou uma proposta que já tinha deixado logo após a morte do fundador do Expresso e da SIC: a criação do prémio "Balsemão - Liberdade de imprensa", para estimular e incentivar pessoas e carreiras que se desenvolvam nesta área, que considerou ter hoje "ataques significativos".

"Hoje há liberdade de imprensa, mas há um conjunto de atentados grandes no domínio da informação. Temos manipulação de informação, temos desinformação, temos `fake news`, temos um conjunto de problemas que são desafios à própria liberdade de imprensa", sublinhou.

Francisco Pinto Balsemão, antigo líder do PSD, ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu a 21 de outubro de 2025 aos 88 anos.