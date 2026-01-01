Mendes destaca papel de Soares e elogia governação de Cavaco

Numa mensagem em vídeo publicada nas redes sociais, Luís Marques Mendes considera que a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), atual União Europeia (UE), há 40 anos, "foi uma decisão histórica", com "excelentes resultados para Portugal" e que este é por isso um "momento de celebração".

O antigo presidente do PSD nomeia "algumas pessoas que foram decisivas" para a integração europeia, "em primeiro lugar Mário Soares, Francisco Sá Carneiro e Diogo Freitas do Amaral", destacando o papel do fundador do PS: "Sobretudo com Mário Soares à frente, importa ser justo e reconhecê-lo".

"E, depois, uma outra personalidade, Cavaco Silva, aquele que foi primeiro-ministro durante a primeira década de Portugal na Europa, aquele que modernizou, desenvolveu, reformou o país. Aquele que, com dados que são objetivos, mais fez aproximar Portugal do nível de vida médio da União Europeia", acrescenta.

Marques Mendes refere como resultados da integração europeia "mais escolas, mais hospitais, mais centros de saúde, mais investimento em equipamentos sociais, mais aposta nas vias de comunicação, o desenvolvimento económico, social e humano".

Quanto ao futuro, o candidato a Presidente da República, apoiado por PSD e CDS-PP, sustenta que "Portugal precisa da Europa", e de uma "Europa forte", para crescer economicamente, para ter segurança e desenvolvimento, a pensar "em especial nos jovens", e deve ter "uma posição firme" e "voz ativa" dentro da UE.

O tratado de adesão de Portugal à então CEE foi assinado em 12 de junho de 1985 por Mário Soares e também pelo vice-primeiro-ministro do Governo PS/PSD, Rui Machete, e pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, e das Finanças, Ernâni Lopes.

Horas depois, realizava-se em Madrid idêntica sessão, para a entrada de Espanha na CEE.

Quando o tratado entrou em vigor, em 01 de janeiro de 1986, já estava em funções o primeiro Governo do PSD chefiado por Aníbal Cavaco Silva, que iria governar durante dez anos.

Além de Marques Mendes, são candidatos às eleições presidenciais de 18 de janeiro António José Seguro (apoiado pelo PS), Henrique Gouveia e Melo, António Filipe (apoiado por PCP e PEV), Catarina Martins (BE), Jorge Pinto (Livre), João Cotrim Figueiredo (IL), André Ventura (Chega), Humberto Correia, André Pestana e Manuel João Vieira.