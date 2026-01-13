Mendes diz que "ganhar ou perder é democracia" e volta a criticar Cotrim

Num almoço com empresários, o candidato apoiado por PSD e CDS-PP contou com uma intervenção da mulher, Sofia Marques Mendes, e reiterou que tem para oferecer ao país "estabilidade, ambição e previsibilidade", valores que considerou essenciais para a economia e empresas.

"É por tudo isto que, se concordarem com as minhas palavras e com a minha mensagem, peço a vossa ajuda. Se entenderem de outra maneira, ganhar ou perder é democracia e respeito os votos de todos", afirmou.

E acrescentou: "Tento ganhar, mas respeito os votos de todos. Porque todos são portugueses e Portugal precisa de todos e eu quero ser Presidente daqueles que votam em mim e daqueles que não votam em mim", afirmou.

O candidato voltou a centrar as críticas em Cotrim Figueiredo, dizendo que, numa segunda volta, "IL e Chega" podem ser a mesma coisa, depois de o seu adversário não ter excluído o voto em André Ventura, caso não passasse da primeira volta.

"Agora pode vir dar a entender que está arrependido. Mas é um falso arrependimento. O que esta última declaração significa é que este candidato é um exemplo de imaturidade e um exemplo de precipitação. E na Presidência da República não pode haver nem imaturidade nem precipitação", defendeu.