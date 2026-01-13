Mendes em quinto lugar nas sondagens apela ao voto útil e recebe o apoio do ministro das Finanças: "Não caiam em cantos de sereia"

Precisamente à hora a que era conhecida a sondagem da Antena 1 e RTP para a Universidade Católica Portuguesa, Luís Marques Mendes subia esta terça-feira ao palco do Centro Cultural de Ansião, em Leiria.

Foto: Miguel A. Lopes, Lusa

Não se referiu abertamente aos resultados da sondagem, que o colocam em quinto lugar nas intenções de voto, e prefere apelar ao voto útil e pede que os eleitores não dispersem o voto.

"É preciso pensar nisto antes de ir votar. Porque alguns respondem nas sondagens a dizer que acham que Marques Mendes vai à segunda volta e é favorito para Presidente", começa por dizer. "Mas só vai alguém à segunda volta e é favorito para Presidente se ganhar à primeira volta", avisa.

Mas Marques Mendes continua também com a mira bem apontada a um adversário, o candidato liberal João Cotrim de Figueiredo. Pede que "imaginem um veto político numa lei muito sensível e delicada" e que "imaginem ter em Belém alguém que não sabe onde é que tem a cabeça", em referência a declarações recentes do adversário.

No comício em Ansião, também discursou mais um ministro do Governo de Luís Montenegro. Desta vez, o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, que apela aos eleitores de centro-direita que não "caiam em cantos de sereia". Argumenta que quem quiser eleger um "candidato não socialista" arrisca-se a ter "dois candidatos populistas" na segunda volta - um "mal menor" - ou a ter "um candidato simpático e trendy que depois irá dar a vitória a um candidato socialista", alertou.
