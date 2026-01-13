Política
Presidenciais 2026
Mendes em quinto lugar nas sondagens apela ao voto útil e recebe o apoio do ministro das Finanças: "Não caiam em cantos de sereia"
Precisamente à hora a que era conhecida a sondagem da Antena 1 e RTP para a Universidade Católica Portuguesa, Luís Marques Mendes subia esta terça-feira ao palco do Centro Cultural de Ansião, em Leiria.
Foto: Miguel A. Lopes, Lusa
Não se referiu abertamente aos resultados da sondagem, que o colocam em quinto lugar nas intenções de voto, e prefere apelar ao voto útil e pede que os eleitores não dispersem o voto.
"É preciso pensar nisto antes de ir votar. Porque alguns respondem nas sondagens a dizer que acham que Marques Mendes vai à segunda volta e é favorito para Presidente", começa por dizer. "Mas só vai alguém à segunda volta e é favorito para Presidente se ganhar à primeira volta", avisa.
Mas Marques Mendes continua também com a mira bem apontada a um adversário, o candidato liberal João Cotrim de Figueiredo. Pede que "imaginem um veto político numa lei muito sensível e delicada" e que "imaginem ter em Belém alguém que não sabe onde é que tem a cabeça", em referência a declarações recentes do adversário.