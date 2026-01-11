Mendes quer ministra da Saúde a dar explicações porque o "vazio gera alarme social"

Depois de ter sido confrontado sobre o sector da Saúde por várias vezes, em iniciativas de contacto com a população, e sem nunca ter pedido directamente a demissão de Ana Paula Martins, Luís Marques Mendes deixa agora "conselhos presidenciais" à governante.



"Que apareça a explicar porque é que algumas coisas más estão a acontecer na Saúde", apelou este domingo, num almoço-comício em São João da Madeira, em Aveiro, prosseguindo: "Que diga o que está a ser preparado para corrigir essas situações". Luís Marques Mendes vê este apelo como um "conselho" e não como uma "crítica" à ministra da Saúde porque "não é por aí que vamos resolver as questões".



Marques Mendes, que tem recebido várias críticas por ser "o candidato do Governo", tem vindo a garantir nesta campanha que, se for eleito Presidente da República, "não quer ser "amigo" nem "adversário" do Executivo de Luís Montenegro, mas quer, sim, ajudar a governar melhor. É neste contexto que o candidato presidencial vem agora a terreno pedir directamente explicações à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, porque "o vazio gera alarme social".



No mesmo almoço-comício, Marques Mendes contou com o apoio do ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que defendeu que o próximo Presidente não deve ser "um pau mandado" do Governo, mas que não pode ser um candidato que queira derrubar o Executivo em contraponto com um Presidente que garanta estabilidade política.



Antes, Marques Mendes começou a manhã de domingo com uma visita à Praia do Furadouro, em Ovar, distrito de Aveiro, onde quis alertar para um problema da erosão costeira, e onde voltou a falar aos indecisos. Em dia de votação antecipada, Marques Mendes sugeriu que o eleitorado deve avaliar quem é o candidato mais experiente e mais bem preparado para assumir funções em Belém.



A caravana da AD seguiu depois para Lamego, distrito de Viseu, para um comício no Teatro Ribeiro Conceição, que contou com discurso do ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo - o segundo ministro do dia a discursar na campanha de Mendes.