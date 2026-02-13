Menezes dá pelouros de feiras, ambiente e bem-estar animal a vereador ex-Chega em Gaia
O presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes, atribuiu ao vereador eleito pelo Chega e que se desfiliou do partido, António Barbosa, os pelouros de feiras, mercados, ambiente e bem-estar animal, sendo também adjunto do presidente noutros três.
De acordo com um despacho a que a Lusa teve hoje acesso, Luís Filipe Menezes, eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL, atribuiu a António Barbosa, que se desfiliou do Chega no final de janeiro, os pelouros da Coordenação de Feiras e Mercados e Ambiente e Bem-Estar Animal.
António Barbosa vai também ser vereador adjunto do presidente para o Urbanismo, Planeamento Urbanístico e Fiscalização Urbanística - Procedimentos Administrativos, vereador adjunto para a Segurança e vereador adjunto para o Relacionamento com as Juntas de Freguesia.
Esta é a segunda mudança no executivo de Vila Nova de Gaia após as eleições autárquicas de outubro, já que em janeiro, a vereadora Carla Costa ocupou o lugar do ex-vice-presidente Álvaro Santos, eleito presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).
Com a entrada de António Barbosa, em cerca de um mês Carla Costa perdeu o pelouro de adjunta de Menezes para o Urbanismo, Planeamento Urbanístico e Fiscalização Urbanística, que passou para o vereador ex-Chega.
Já Álvaro Santos detinha o pelouro do Ambiente e Bem-Estar Animal, que entretanto tinha passado para Elisabete Silva, e que agora passa para António Barbosa.
Além de Luís Filipe Menezes e do vice-presidente Firmino Pereira, os membros do executivo com pelouros atribuídos é ainda composto por Elisabete Silva, Fernando Machado, Carla Costa e agora António Barbosa, que formam agora uma maioria.
O executivo é composto ainda por cinco vereadores sem pelouro do PS (João Paulo Correia, Maria José Gamboa, César Rodrigues, Fátima Menezes de Figueiredo e Delmino Pereira), na oposição.