Menezes dá pelouros de feiras, ambiente e bem-estar animal a vereador ex-Chega em Gaia

De acordo com um despacho a que a Lusa teve hoje acesso, Luís Filipe Menezes, eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL, atribuiu a António Barbosa, que se desfiliou do Chega no final de janeiro, os pelouros da Coordenação de Feiras e Mercados e Ambiente e Bem-Estar Animal.

António Barbosa vai também ser vereador adjunto do presidente para o Urbanismo, Planeamento Urbanístico e Fiscalização Urbanística - Procedimentos Administrativos, vereador adjunto para a Segurança e vereador adjunto para o Relacionamento com as Juntas de Freguesia.

Esta é a segunda mudança no executivo de Vila Nova de Gaia após as eleições autárquicas de outubro, já que em janeiro, a vereadora Carla Costa ocupou o lugar do ex-vice-presidente Álvaro Santos, eleito presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

Com a entrada de António Barbosa, em cerca de um mês Carla Costa perdeu o pelouro de adjunta de Menezes para o Urbanismo, Planeamento Urbanístico e Fiscalização Urbanística, que passou para o vereador ex-Chega.

Já Álvaro Santos detinha o pelouro do Ambiente e Bem-Estar Animal, que entretanto tinha passado para Elisabete Silva, e que agora passa para António Barbosa.

Além de Luís Filipe Menezes e do vice-presidente Firmino Pereira, os membros do executivo com pelouros atribuídos é ainda composto por Elisabete Silva, Fernando Machado, Carla Costa e agora António Barbosa, que formam agora uma maioria.

O executivo é composto ainda por cinco vereadores sem pelouro do PS (João Paulo Correia, Maria José Gamboa, César Rodrigues, Fátima Menezes de Figueiredo e Delmino Pereira), na oposição.