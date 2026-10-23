Menezes queixa-se de teimosia com terreno, Melo responde que "violação da lei não é possível"

O gabinete de Nuno Melo respondeu esta sexta-feira a acusações desferidas na véspera pelo presidente da Câmara Municipal de Gaia, que denunciou o que considerou ser a teimosia do ministro da Defesa em manter a posse de um terreno no centro de Gaia sobre o qual assenta um projeto de habitação para jovens. O Ministério apoia-se na Lei de Infraestruturas Militares e afirma que o autarca ignorou a sua “total disponibilidade” para discutir os “termos de uma eventual alienação”.



Em comunicado, o gabinete do ministro adianta que o secretário de Estado da Defesa se manifestou disposto a reunir-se na quinta-feira com Luís Filipe Menezes para falar sobre o terreno em causa. Todavia, o autarca, afirma o Ministério, não respondeu. A tutela recorda que a alienação de terrenos ou imóveis da Defesa está enquadrada pela Lei de Infraestruturas Militares. Por outro lado, evoca um acordo celebrado em 2002 com a Câmara Municipal de Gaia, então presidida pelo mesmo autarca, que ainda estará por cumprir.

“As condições em que terrenos, ou outros imóveis, podem sair do perímetro da Defesa Nacional, encontram-se imperativamente definidas por Lei da República (Lei de Infraestruturas Militares). A violação da Lei não é possível, nem aceitável, num Estado de Direito Democrático”, começa por observar o Ministério da Defesa.



“Um acordo anteriormente celebrado, em setembro de 2002, na base da Lei, do qual resultou a entrega de outros terrenos do Exército, sitos na Serra do Pilar, ao município de Gaia, encontra-se por cumprir desde essa data pelo município”, prossegue o comunicado.



“Não obstante, o secretário de Estado da Defesa Nacional, com competência na matéria, comunicou ao gabinete do presidente da Câmara de Gaia total disponibilidade para reunir ontem, dia 22 de outubro, com vista à discussão dos termos de uma eventual alienação do terreno em causa à autarquia, com respeito pela Lei de Infraestruturas Militares”.



“O presidente da Câmara de Gaia não confirmou disponibilidade, nem compareceu na reunião, nem apresentou justificação a propósito”, completa o Ministério.

“Uns assobiozinhos”