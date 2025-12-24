Mensagem de Natal do PS. Carneiro relembra desafios na habitação e saúde

José Luís Carneiro alerta, na mensagem de Natal do Partido Socialista, para desafios como a crise da habitação, o aumento do custo de vida e as dificuldades no Serviço Nacional de Saúde. Num breve vídeo gravado em sua casa, no Porto, José Luís Carneiro agradece ainda aos profissionais que garantem os serviços nesta quadra."Não nos podemos esquecer dos idosos, que sozinhos passam o Natal no hospital, com a falta de família ou por falta de respostas sociais., desejam e têm direito", refere o socialista.“Dos pensionistas com as reformas mais baixas e que não têm o Natal que mereciam ter. Dos que, pelo problema da habitação, que se perpetua e se agrava todos os dias, não têm um lar condigno para receber os amigos e os familiares”, acrescenta.“Dos muitos que, mesmo na noite de hoje,”.O secretário-geral do PS deixa ainda “uma mensagem de agradecimento aos profissionais de emergência médica, de saúde, das forças e serviços de segurança, dos bombeiros que na noite de hoje vão estar longe das suas famílias para a todos poderem servir”."Desejo que este espírito permaneça durante todo o próximo ano, todos os dias e que todos tenham. Assumo aqui de estar sempre ao seu lado, a lutar para que isso seja possível, para que seja uma realidade", diz.