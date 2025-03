Foto: Gregório Cunha - Lusa

O candidato do PS à Presidência do Governo Regional da Madeira Paulo Cafôfo garante que depois das eleições o Partido Socialista está disponível para falar com todos os partidos, à exceção do PSD e do Chega. Já o líder social democrata e recandidato Miguel Albuquerque diz que se perder no domingo vai saber interpretar os resultados.