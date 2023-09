Miguel Albuquerque garante que acordo com o PAN é para quatro anos

"O acordo foi firmado dentro dos princípios fundamentais de confiança e de integridade entre as duas forças políticas (...) e integra parte do programa do PAN (...) para um horizonte de quatro anos", sublinhou Miguel Albuquerque, líder social-democrata e presidente do governo regional da Madeira, no primeiro comentário ao entendimento entre a coligação PSD/CDS-PP e PAN (de incidência parlamentar) para garantir uma maioria no parlamento regional.