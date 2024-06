Miguel Albuquerque não abdica apesar da insistência do Chega

O social-democrata madeirense destaca o diálogo que está a existir com diversos partidos, mas não garante ainda que consiga entregar um novo programa de Governo, na próxima semana, no Parlamento regional.O presidente do Governo regional da Madeira inaugurou o reservatório do Ribeiro Real, em Câmara de Lobos, que tem capacidade para armazenar 1.500 metros cúbicos de água para rega, que vai beneficiar 150 regantes.A obra, com fundos do PRODERAM, custou de 1,6 milhões de euros.