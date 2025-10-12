Miguel Corte-Real reclama eleição como vereador no Porto

"Ainda não conhecemos o resultado final, não permite tirar conclusões finais, mas permite uma coisa muito importante: saber que temos uma equipa a trabalhar pelo Porto nos próximos quatro anos", declarou o candidato, numa altura em que ainda não são conhecidos os dados oficiais do Ministério da Administração Interna.

Corte-Real reclamou a eleição "na câmara municipal", mas também a representação do Chega "na Assembleia Municipal" e na totalidade das sete freguesias a sufrágio no Porto.

"Crescemos muito. Mas isto vai fazer o Porto crescer. O Porto vai ser capaz de crescer com uma grande equipa, com a força do Chega na cidade do Porto", afirmou.

Concorreram à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU - coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro - coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto - independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).