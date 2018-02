Miguel Pinto Luz desafia Rui Rio a rever moção que vai levar ao Congresso

Lusa05 Fev, 2018, 07:59 | Política

"Ao contrário do que alguns têm tentado afirmar publicamente, o mandato agora conquistado não lhe permite não vencer as próximas eleições legislativas. Pelo contrário, tem o dever de conduzir o partido à terceira vitória consecutiva nas eleições legislativas", refere Pinto Luz, na carta a que a Lusa teve acesso, com data de sexta-feira mas hoje anunciada pelo ex-líder do PSD Marques Mendes no seu comentário semanal na SIC.

No texto, Miguel Pinto Luz aponta omissões à moção que Rui Rio apresentou em dezembro e que será votada no Congresso: "E essas omissões falam. Colocam-nos limites ao que podemos e não podemos fazer".

Como exemplos, o ex-líder da distrital de Lisboa do PSD considera que o mandato de Rio "não lhe permite viabilizar o orçamento do próximo ano", que vai ser aprovado em vésperas de eleições, tal como "não lhe permite estabelecer contactos ou encontros informais e discretos com a liderança do PS com o propósito de abordar a reedição do Bloco Central", considerando que tal seria interpretado pelos militantes "como deslealdade".

"O mandato agora conquistado também não permite que o processo de descentralização seja aproveitado para fazer uma regionalização administrativa e opaca", defendeu.

Finalmente, Pinto Luz considera que Rio não tem igualmente mandato para "abalar os pilares da política externa portuguesa construída com o determinante contributo do PSD".

"Bem sabemos que algumas vezes manifestou publicamente reservas à atuação de algumas instituições comunitárias. Contudo, essas mesmas manifestações pessoais não podem ser confundidas com o posicionamento estrutural do PSD em relação à Europa", alerta, considerando que "ao `zig zag` do PS sobre a Europa, o PSD só pode responder com confiança e sentido de pertença" à União Europeia.

Salientando que as eleições europeias serão precisamente "o primeiro teste" do partido sob a sua liderança, Pinto Luz defendeu que "a escolha de um candidato vencedor só pode corresponder a um perfil europeísta que represente o legado de valores do PSD".

Assim, o antigo líder da distrital de Lisboa e atual vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais desafia Rui Rio, "se tiver outra leitura" sobre estas matérias, a apresentá-la inequivocamente no Congresso.

"Independentemente de outras considerações ou juízos, a moção apresentada na campanha merece uma revisão. Exige essa revisão (...) Rever a moção só enriquecerá o Congresso e a própria liderança", apela.