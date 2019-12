Militantes do Bloco de Esquerda criticam aproximação ao PS

Dezenas de militantes do Bloco de Esquerda criticam a aproximação do partido ao PS. Apontam falhas na direção de Catarina Martins em relação ao diálogo com as bases do partido na elaboração do Programa Eleitoral ou nas discussões com o Governo para a preparação do Orçamento do Estado.