Ministério da Agricultura com nota negativa nas respostas aos agricultores

O também diretor-geral da AGRO-GES - que presta serviços de apoio aos setores agro-florestal e alimentar - considera que a resposta do Governo deveria ter sido outra, de modo a evitar a escalada dos protestos que bloquearam várias estradas nas últimas semanas.Presente esta quarta-feira no programa, da Antena 1, Francisco Gomes da Silva refere que as medidas apresentadas pela ministra Maria do Céu Antunes, nomeadamente um pacote de ajuda de 500 milhões de euros, de nada servem e ofendem os agricultores., moderado pelo jornalista Nuno Rodrigues, José Estêvão, do Movimento Cívico de Agricultores, acusou o Ministério de Maria do Céu Antunes de fazer promessas que podem até nem ter fundamento.