Ministério Público arquiva averiguação preventiva sobre casa de Pedro Nuno Santos

O departamento Central de Investrigação e Ação Penal considerou que não houve comportamento criminal e decidiu-se pelo arquivamento.





No despacho a que a RTP teve acesso, o Ministério Público conclui que os fundos utilizados para compra das casas resultam do rendimentos de trabalho ou património dos pais, tanto de Pedro Nuno Santos como da mulher.



A averiguação preventiva foi aberta em abril deste ano e estava relacionada com a compra de duas casas, uma em Lisboa e outra em Montemor-o-Novo. O Ministério Público pediu mais informações a Pedro Nuno Santos há cerca de um mês.