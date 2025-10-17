Ministério Público pede condenação do autarca eleito em Gaia

Foto: Rui Manuel Farinha - Lusa

O Ministério Público pediu esta sexta-feira a condenação de Luís Filipe Menezes, por difamação ao ex-autarca Eduardo Vítor Rodrigues. Na origem do processo está uma publicação de outubro de 2023 no Facebook, onde Menezes acusava Rodrigues de ter interferido num processo de licenciamento de um terreno e o apontava como "mandante" de "criminosas cambalhotas".