Ministério Público pede extinção do partido Ergue-te

No entanto, o ex-juiz abre a hipótese de regressar à política em breve. Agradece a quem acompanhou o partido. “Seguramente que nos voltaremos a encontrar, ainda mais fortes e prontos para a BATALHA FINAL”, escreve o ex-juiz.



Nas últimas eleições às quais se candidatou, as legislativas de 18 de maio, o Ergue-te conseguiu 9.190 votos, de acordo com os dados da secretaria-geral do Ministério da Administração Interna.







c/ Lusa

O Ergue-te foi criado a partir do Partido Nacional Renovador (PNR), então liderado por José Pinto Coelho."A ação corre termos na 4.ª Secção sob o número de processo 621/2025", refere o TC numa resposta enviada à agência Lusa.De acordo com o artigo 18 da lei dos partidos políticos,Já esta manhã, o antigo juiz, expulso da magistratura judicial por incentivar à violação das medidas relativas à prevenção da Covid-19, tinha confirmado através do Telegram a inclusão do Ergue-te num “processo de extinção instaurado pelo Ministério Público junto do Tribunal Constitucional”., tendo sido realizada, muito recentemente, uma reunião presencial naquele organismo”, destaca Rui Fonseca e Castro.No entanto, o líder do partido considera que é necessário “encarar a realidade” com a “extinção judicial do partido”.“O próprio processo de extinção, não podendo deixar de ser tornado público, constitui o golpe fatal num partido que já se encontrava extremamente débil”, acrescenta Rui Fonseca e Castro.