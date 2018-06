Ministério Público pede mais explicações a Pedro Siza Vieira

RTP12 Jun, 2018, 19:00 / atualizado em 12 Jun, 2018, 19:01 | Política

A RTP confirmou que o ministro-adjunto já foi notificado, encontrando-se nesta altura a preparar as respostas às perguntas dos procuradores.



No final de maio, Pedro Siza Viera informou o Tribunal Constitucional de que exerce o cargo em regime de exclusividade. Mesmo assim, o Ministério Público quer mais informações.



Numa primeira declaração, em dezembro de 2017, o governante admitia que era também gerente da empresa Prática Magenta.



Várias contradições sobre a data de renúncia à gerência levaram os procuradores a analisar as declarações de incompatibilidades do ministro.



Siza Vieira reafirma-se disponível para prestar todos os esclarecimentos.