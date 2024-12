O Ministério da Educação vai propor que as universidades não possam contratar os seus doutorandos nos três anos após o curso. O ministro Fernando Alexandre acredita que a medida pode ajudar a diminuir os casos de assédio. As instituições de ensino superior receberam mais de 200 queixas de assédio entre 2019 e 2023, com as denúncias a aumentar a partir de 2022.