Nesse parecer é referido que o agora ex-diretor executivo do SNS exerceu funções no Hospital de Gaia/Espinho durante o tempo em que também era diretor da delegação do INEM Norte. Ana Paula Martins defende-se dizendo que o parecer foi positivo, mas a RTP sabe que o parecer não é vinculativo nem a CReSAP tem competências para avaliar incompatibilidades com cargos anteriores.