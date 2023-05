Ministra da Agricultura admite "situação exigente" da seca

Esta quarta-feira, à margem de uma iniciativa em Abrantes, Maria do Céu Antunes admitiu que o país enfrenta muitas dificuldades por causa da seca. Mas disse que o Governo está atento e a trabalhar para enfrentar este problema.Também a Comissão Europeia admite estar preocupada com a seca nos países do sul da Europa.Bruxelas classifica a situação da falta de chuva nos países do sul europeu como preocupante e extremamente grave para os agricultores.





Caso a produção agrícola fique abaixo do esperado, a Comissão avisa que isso levará ao aumento dos preços dos alimentos para todos os consumidores.