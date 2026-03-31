Política
Ministra da Justiça elogia escolha do novo diretor da Polícia Judiciária
O homem certo para o lugar certo. É desta forma que a ministra da Justiça reage à escolha de Carlos Cabreiro para novo diretor nacional da Polícia Judiciária.
Numa breve declaração aos jornalistas na Assembleia da República antes de ser ouvida na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Rita Alarcão Júdice, que tutela a Polícia Judiciária, defendeu que a nomeação vem dignificar a Polícia Judiciária.Rita Alarcão Júdice em declarações aos jornalistas antes de ser ouvida na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.
Carlos Cabreiro era até agora diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica.
A nomeação foi anunciada esta terça-feira cerca de um mês e meio depois de Luís Neves ter saído da PJ para integrar o Governo.
