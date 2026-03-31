Ministra da Justiça elogia escolha do novo diretor da Polícia Judiciária

O homem certo para o lugar certo. É desta forma que a ministra da Justiça reage à escolha de Carlos Cabreiro para novo diretor nacional da Polícia Judiciária.

Foto: João Marques - RTP (arquivo)

Numa breve declaração aos jornalistas na Assembleia da República antes de ser ouvida na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Rita Alarcão Júdice, que tutela a Polícia Judiciária, defendeu que a nomeação vem dignificar a Polícia Judiciária. 
Rita Alarcão Júdice em declarações aos jornalistas antes de ser ouvida na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Carlos Cabreiro era até agora diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica.

A nomeação foi anunciada esta terça-feira cerca de um mês e meio depois de Luís Neves ter saído da PJ para integrar o Governo.
