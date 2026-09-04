Ministra da Justiça. "Não é do interesse de ninguém" atrasar investigações sobre Luís Neves

Sobre o processo de destruição de químicos resultantes das apreensões da PJ, a ministra da Justiça admitiu que custava mais de 144 mil euros, em declarações aos jornalistas à margem de uma cerimónia de receção aos novos conservadores.





Entre estes químicos estavam aqueles que foram apreendidos na operação relacionada com o polémico atrelado ligado ao desmantelamento de uma rede de produção de droga, há quase dois anos.



Isto contraria o que disse o ministro da Administração Interna, que há um mês avançou que este valor era apenas para destruir o conteúdo dos bidões que estavam no atrelado entregue à Construbarcelos.



Em resposta a perguntas do Chega, Rita Júdice tinha falado numa quantidade anormal deste tipo de produtos, adiantando que a PJ fez um pedido para recolha, transporte, acondicionamento e tratamento.



Esta tarde, interpelada pelos jornalistas, a ministra da Justiça recusou prestar mais explicações sobre os custos de eliminação de matérias químicas apreendidas pela PJ.



O Ministério garante que a Polícia Judiciária não dispunha do valor necessário para esta operação, a não ser que comprometesse a atividade normal do serviço.



O orçamento da PJ não tem dotações específicas, para a destruição de produtos apreendidos.