Ministra da Justiça promete mais 200 oficiais de justiça e 150 guardas prisionais

O Governo vai contratar mais 200 oficiais de justiça e 150 guardas prisionais este ano, revelação da ministra da Justiça na cerimónia de abertura do ano judicial. As falhas no sistema e a falta de recursos humanos dominaram quase todas as intervenções desta cerimónia.